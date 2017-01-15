اهم احداث اليوم الاحد 16 يونيو









خلال لقائه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اكد الرئيس السيسى أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج ، كما شدد الرئيس على تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج.





السيسي يؤكد تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات في مختلف التحديات





وفى نشاط رئاسى اخر ... استعرض الرئيس السيسى خلال اجتماعًه مع اللواء سيد الغالي رئيس صندوق المحاربين القدماء الموقف التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجاري تأسيسه، والذي يهدف إلى تكريم شهداء الوطن ومصابيه، وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم، تقديرًا لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصري من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.





السيسي يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين





عربيا ... تستضيف القاهرة غدا الأثنين, اللقاء الذى ستعقده القوي الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات.





القوى الوطنية الليبية تلتقى فى القاهرة غدا لدعم القوات المسلحة الليبي





والى الخرطوم حيث أكد سفير مصر لدى السودان حسام عيسى أن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأشقاء السودانيين دون انحياز وأنها حريصة أشد الحرص على أمن واستقرار السودان والذي لن يتحقق دون توصل السودانيين أنفسهم للتفاهمات والاتفاقيات المناسبة تجسيدا لتطلعات الشعب السوداني دون تدخل أو فرض من أحد.





سفير مصر بالخرطوم: القاهرة تقف على مسافة واحدة من الجميع بالسودان





وفى ذات الاطار .. نقلت القوات الأمنية السودانية, الرئيس المعزول عمر البشير, اليوم الأحد, من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد وسط حراسة أمنية مشددة; للإدلاء بأقواله في التهم الموجة إليه والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي, خلال فترة حكمه للسودان منذ عام 1989 وحتى أبريل الماضي.





ترحيل عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان





وخلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأطراف السودانية و الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي،حث جميع الاطراف السودانية على مواصلة الحوار والعودة إلى طاولة التفاوض وعدم الجنوح عن المنهج السلمي للتوصل إلى توافق وطني.









أبو الغيط يحث أطراف الأزمة السودانية على العودة للمفاوضات







عسكريا ... غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى فاعليات المعرض الدولى للطيران والفضاء ( LE BOURGET ) والذى يعد من أكبر المعارض العالمية فى مجال قطاع الطيران وصناعات الفضاء .





الفريق أول محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام





عسكريا ايضا ... واصلت عناصر من القوات المسلحة لكلا من مصر وتوجو ، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.





استمرار التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بقاعدة محمد نجيب العسكرية





وحول امتحانات الثانوية العامة ... أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق سوف يستهل أعماله للعام الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة, وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات, وذلك اعتبارا من السبت المرافق 6 يوليو المقبل وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.





التعليم العالي: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 6 يوليو





محليا ... دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى خلال افتتاح فاعليات أعمال ملتقى "بناة مصر" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي ، دعا شركات المقاولات المصرية للبحث عن شركاء أجانب ،حيث اكد ان الحكومة تعمل بقوة شديدة لتطوير صناعة تصدير العقار المصرى، وذلك لاستعادة مكانة مصر فى إطار تعاونها مع أشقائها فى الدول العربية والقارة الأفريقية.

بالفيديو.. مدبولى:نحتاج لتواجد أكبر بالاسواق العالمية لتسويق العقارات







من جانبه أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات إلى الدول العربية والأفريقية الشقيقة، منوها إلى أن مصر تمكنت من استعادة دورها العربي والأفريقي بسبب ما حققته من إنجازات ضخمة منذ يونيو 2014.





العصار:السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات للدول العربية وافريقيا





رياضيا ... تلقّى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يُخطرهُ فيه باختيار الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو.

"كاف" يختار الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر





وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتوقع خبراء الارصاد ان تكون درجات الحرارة العظمى في القاهرة 35 والصغرى 23، الاسكندرية 29 و23، الاسماعيلية 36 و23، أسوان 41 و26، شرم الشيخ 29 و26.





ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 35

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