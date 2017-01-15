نقيب الزراعيين: وجود تشريعات مرنه لليوبووف سيساعد مصر لتصدير البذور

قال نقيب الزراعين الدكتور "سيد خليفة" ان معروضات الشركات متنوعة ومتميزة وان الشركات تساهم فى تقديم الدعم الفنى والتقنى لزوار المعرض من خلال استشاريين لديهم كفاءة وقدرة عظيمة على تبسيط وادارة العملية الزراعية لتعظيم الاستفادة من الانتاج الزراعى وبما يساهم فى زيادة معدلاته وينعكس ايجابيا على زيادة معدلات الدخل القومى وهو الهدف الاهم لمصر ويتماشى مع ماتتطلع اليه القيادة السياسية لافتا، ان المعرض يقام على هامشه عدد من الفعاليات الهامة من الندوات الارشادية التى تحقق المطلوب فى التطبيقات الصحيحة على ارض الواقع لاستخدامات المبيدات وطبيعة التعامل معها وخفض نسبة المخاطر والاضرار من الاستخدام العشوائى على التربة والبيئة والصحة العامة.



وأوضح خليفة ان المعرض يرعى مؤتمرا هاما حول مستقبل صناعة التقاوى فى مصر بعد انضمامنا للاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية "اتفاقية اليوبووف"، وان المشاركون فى فعاليات المؤتمر من خبراء التقاوى يناقشون خلال المؤتمر التشريعات التى تساهم فى تطوير هذا القطاع الهام.

وكان الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة نائبا عن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الدكتور عز الدين ابو ستيت قد افتتح اليوم الاثنين معرض ومؤتمر "اجرى بلازا" لتقنيات الزراعة الحديثة المقام بالاسكندرية ويستمر 3 ايام بمشاركة نحو 100 شركة عالمية ومحلية يتنافسون فى تقديم اهم التقنيات الجديدة التى تساهم فى رفع كفاءة الانتاج الزراعى.