رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور الصحافة في نشرالوعي والثقافة ودحض الشائعات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، على دور الصحافة المحوري في نشر الوعي والثقافة بين أبناء الشعب المصري، من خلال إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، وكذا دحض الشائعات، ونقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تنموية وخدمية، فضلا عن دورها في نقل نبض الشعب وجماهير القراء للمسؤولين، عبر مقالات وآراء الكتاب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي; لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة. واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتقديم التهنئة لرئيس هيئة الصحافة، وجموع الصحفيين بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يشهد هذا العام المزيد من التقدم والازدهار لمؤسساتنا الصحفية العريقة.

من جانبه، نقل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تهنئة جموع الصحفيين للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مشيرا إلى تقدير جموع الصحفيين للجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي، لدعمهم، ودعم تطوير المؤسسات الصحفية القومية.

واستعرض الشوربجي - خلال اللقاء - الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية، والجهود المبذولة لضبط الإنفاق وحوكمة الإجراءات; سعيا لتخفيض الخسائر رغم وجود العديد من التحديات، وعلى رأسها ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

وتناول الشوربجي جهود تطوير المحتوى الصحفي في الصحف القومية، وكذا تطوير مواقعها الإلكترونية، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة لدعم المحتوى الصحفي في الصحف القومية، تضم عددا من رموز المهنة، لتمد هذه الصحف بمعلومات وإحصاءات موثقة، خاصة عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وأبرزها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه يجرى العمل على زيادة الموارد الاستثمارية للمؤسسات الصحفية القومية، وتنفيذ برامج تدريب وميكنة، لمواكبة أحدث ما وصل إليه العالم في الصحافة الورقية، منوها بالجهود المبذولة فيما يتعلق بالاهتمام بالأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، والعمل على تعظيم الاستفادة منها.



