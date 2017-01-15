وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة لسجن شديد الحراسة بجمصة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصاً من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة مؤسسات الدولة.. فقد إضطلع وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بزيارة نزلاء سجن شديد الحراسة بجمصة ، حيث تفقد أعضاء المجلس مرافق السجن (مدرسة السجن – فصول محو الأمية – المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – الكافتيريا – الفرن – المطبخ – المغسلة – العيادات – المستشفى – الصيدلية – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية).



كما إلتقى أعضاء الوفد بعدد من النزلاء وقاموا بالإطلاع على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزلاء ، لاسيما أوجه الرعاية الصحية حيث قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تضمه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الإجتماعية الكافيتريات والمكتبات ، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.. كما ناقشوا عددٍ من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم ، الذين أشادوا بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته.















