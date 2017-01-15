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رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30

تاريخ النشر

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ونص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة.






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