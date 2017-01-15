الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى بقضية الواحات والمؤبد لـ 32

قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية الواحات البحرية فى جلسة 17/11/2019 بالأتى :



أولا : معاقبة المتهم الرئيسى فى هذه القضية وهو المدعو / عبد الرحيم محمد المسمارى " ليبى الجنسية " حضورياً بالإعدام شنقاً .

ثانياً : وحضورياً بمعاقبة عدد "22" متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.

ثالثاً : وغيابياً بمعاقبة عدد "10" متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد .

رابعاً : وحضورياً ببراءة عدد "20"متهم .

حيث أن المتهمين ارتكبوا الأتى : -

1- التأسيس والإنضمام لتنظيم الفتح الإسلامى والإرهابى بدولة لبيبا .

2- إستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية واتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم وإستهداف المنشأت العامة والحيوية .

3- قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الارهابى بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017 .

4- شرعوا فى قتل اخرين من ضباط وافراد هذه المأمورية .

5- خطفوا واحتجزوا اخرون نقيب شرطة مدنية / محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة .

6- سرقوا بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الارهابية بمنطقة الواحات البحرية .



