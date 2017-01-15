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الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى بقضية الواحات والمؤبد لـ 32

الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى بقضية الواحات والمؤبد لـ 32

الجنايات العسكرية تقضى بإعدام المسمارى بقضية الواحات والمؤبد لـ 32

تاريخ النشر

قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية الواحات البحرية فى جلسة 17/11/2019 بالأتى :

أولا : معاقبة المتهم الرئيسى فى هذه القضية وهو المدعو / عبد الرحيم محمد المسمارى " ليبى الجنسية " حضورياً بالإعدام شنقاً .

ثانياً : وحضورياً بمعاقبة عدد "22" متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.

ثالثاً : وغيابياً بمعاقبة عدد "10" متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد .

رابعاً : وحضورياً ببراءة عدد "20"متهم .

حيث أن المتهمين ارتكبوا الأتى : -

1- التأسيس والإنضمام لتنظيم الفتح الإسلامى والإرهابى بدولة لبيبا .

2- إستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية واتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم وإستهداف المنشأت العامة والحيوية .

3- قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الارهابى بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017 .

4- شرعوا فى قتل اخرين من ضباط وافراد هذه المأمورية .

5- خطفوا واحتجزوا اخرون نقيب شرطة مدنية / محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة .

6- سرقوا بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الارهابية بمنطقة الواحات البحرية .


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