اهم احداث اليوم الثلاثاء 11 يونيو









خلال لقائه رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر ، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة, وما تمثله من أهمية بالغة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.





السيسي يشدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة





كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة ، واكد الرئيس السيسى على أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي يعد جوهرياً لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ومستعرضاً سيادته في هذا الصدد جهود مصر الحالية لمكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية.





الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية





كما إلتقى الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول / كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

وزير الدفاع ورئيس الأركان يستقبلان قائد القيادة المركزية الأمريكية

وحول الازمة الليبية ... يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غداً ١٢ الجاري إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.





مصر تشارك في الاجتماع الوزاري الثلاثي في تونس حول ليبيا غدا





والى شرم الشيخ حيث تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فور وصوله, اليوم, لمدينة شرم الشيخ , ميدانيا, التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد .





وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد





هذا ومن المقرر ان ينطلق المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد غدا الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي رفيع المستوي، لنقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة.

بالفيديوجراف.. انطلاق المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ غدا





وفى ذات الاطار ... وتحت رعاية وزير الداخلية محمود توفيق، نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى.. شارك فى فعالياته قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال





عربيا ... قاد وزير الزراعة في حكومة الإحتلال الإسرائيلي أوري أرئيل، إقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الإحتلال.





مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلي





اقتصاديا ... قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس, إن مصر تعد البوابة التجارية الرئيسية للقارة الإفريقية وللمنطقة بأكملها.





وزير التجارة البريطاني: مصر البوابة التجارية الرئيسية للقارة الإفريقية





اعلاميا ... نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة ومجلس النقابة, الإذاعية الكبيرة فوزية المولد نائب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق, والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.





نقابة الإعلاميين تنعي الإذاعية الكبيرة فوزية المولد





رياضيا .. وحول مونديال افريقيا 2019 ، أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا لكرة القدم القائمة النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.





قائمة منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية





كما أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم أن منتخب الـ "بافانا بافانا" سيصل القاهرة يوم 17 يونيو الجاري، إستعداداً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل.





منتخب الـ "بافانا بافانا" يصل القاهرة 17 يونيو إستعداداً لكأس إفريقيا





وحول منتخبنا الوطنى ، كشف المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن الزي الرسمي الذي سيلعب به المنتخب مبارياته في المجموعة الأولى لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.





مدير منتخب مصر يكشف عن الزي الرسمي في الدور الأول لأمم أفريقيا





وقد أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري عن القائمة النهائية التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا.





رسميا.. قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا..واستبعاد أبو الفتوح وأبو جبل

وعن توقعات طقس الغد .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية, أن يسود البلاد, غدا /الأربعاء/ طقس لطيف على السواحل الشمالية, مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة, حار على شمال الصعيد, شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا, لطيف ليلا وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 23 33

دمنهور 21 31

الإسكندرية 22 29

طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35

اهم الاخبار

مدبولي: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضي وإزالة المخالفات من الأولويات

مدبولي يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وسقارة

مدبولي يبحث خطوات الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالى الغربى

مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة توافر السلع بالأسواق وأسعارها

نهائيا.. البرلمان يوافق على زيادة المعاشات المدنية والعسكرية 15%

النواب يصوت نهائيا علي مشروعات قوانين مكملة للدستور

البرلمان يوافق على قرار جمهوري بدعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر

"النواب" يُقر نهائيا الترخيص لوزير البترول التعاقد للبحث عن البترول

نهائيا .. البرلمان يوافق على مشروع قانون "هيئة تمويل الابتكار"

نهائيا..البرلمان يقر تعديلات قوانين الهيئات القضائية

البرلمان يوافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن "الحناوى" ويطالبه بوضع المبلغ للمدين

البرلمان يوافق على قرار جمهورى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

البرلمان يوافق على قرار جمهورى حول دعم المشروعات النسائية

مصر تشارك في الاجتماع الوزاري الثلاثي في تونس حول ليبيا غدا

الممثل الخاص لأمريكا يؤكد تقدير ودعم بلاده لدور مصر لإنهاء أزمة سوريا

مصر تستعرض إنجازاتها بمجال ذوي الإعاقة بمؤتمر دولي في نيويورك

طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

جنايات الزقازيق: المشدد 5 سنوات ل`5 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية

تأجيل محاكمة 29 متهما من تنظيم الإخوان بسمالوط لأغسطس المقبل

تأجيل النظر في قضية " محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

تأجيل إعادة محاكمة 47 متهما في "اقتحام قسم التبين"

اخبار اقتصاد

البنوك ترفع البورصة السعودية والقطاع المالي يهبط بأبوظبي

مكاسب محدودة للبورصة المصرية عند الإغلاق ومؤشرها يربح 0.4%

تداول 31 الف طن المونيوم و200 شاحنة بضائع بموانى البحر الأحمر

عبور 53 سفينة بقناة السويس بحمولات 3.5 مليون طن

هدوء نسبي للدولار أمام الجنيه خلال التعاملات اليوم

الاتحاد من أجل المتوسط: مصر أطلقت برنامجا استثماريا هائلا

اخبار عرب وعالم

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين بريف حماة الشمالي

عريقات: السلام في الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

موسكو: انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

أبو الغيط يبحث أخرالمستجدات مع المبعوث الأمريكي المعني بالأزمة السورية

اخبار علوم وتكنولوجيا

“FDA” توافق على أول بروتوكول علاجى لمرضى الأورام الليمفاوية

تقرير: الزراعة أكبر مسبب لغازات الاحتباس الحراري في رواندا

المجر تطور مدينة خالية من غاز الكربون بتكلفة تزيد عن مليار دولار

مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون .. تعرف عليها

طفل بريطاني برئة وكلى واحدة وقلب في الجانب الأيمن يكمل عامه الثالث

دراسة: الاستهلاك غير المتكافئ للفاكهة والخضراوات يسبب الوفاة

اخبار فن وثقافة

دار الأوبرا تستضيف حفلا لفرقة "مسار اجباري" غدا

مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة إقليمية بعنوان "دبلوماسية العلوم" الاربعاء

يسرا اللوزي: اختلاف الموضوع وتصاعد الأحداث من أسباب نجاح "كلبش 3"

اليوم.. كنوز متحف المجوهرات الملكية في معرض صور بمكتبة الإسكندرية

اخبار منوعات

سردينيا الإيطالية تسير على بساط من "الجراد"

وفاة بريطانية وإصابة أخرى في صاعقة برق بالمرتفعات الاسكتلندية

سيدة تتسبب في كارثة بطائرة ركاب بمطار مانشستر

مدير اللوفر السابق يتبرع بمجموعته الفنية لمتحف"ملك الشمس"

اخبار حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالغربية

الداخلية تنجح في إنهاء الخصومات الثأرية بين عائلتين بأسيوط

إنقاذ «7» أشخاص تعطل بهم مصعد بأحد المبانى بشبرا

ضبط مسجل خطر بحوزته 210 جرامات هيروين وسلاح ناري في القاهرة

اخبار رياضة

كازاخستان يفوز على سان مارينو في تصفيات يورو 2020

ثنائي مصري بالجهاز الفني للمنتخب التنزاني إستعداداً لأمم إفريقيا

روجيه ميلا يرشح الكاميرون للإحتفاظ بلقب أمم إفريقيا

السماح للإعلاميين بحضور الربع ساعة الأولى لمران المنتخب غدا

المنتخب الأولمبى يخوض وديته الثانية أمام أوزبكستان اليوم