غداً..قمة مصرية بيلاروسية لبحث توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء قمة، غدا الثلاثاء، مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لبحث توسيع التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في مختلف المجالات.







صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال أن الرئيس السيسي سيلتقي غدا أيضا مع رئيسي الغرفة الأعلى والأدنى من البرلمان البيلاروسي.





وأضاف أنه سيتم غدا التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لتوسيع التعاون بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات ، من بينها مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، الذي يهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم حول خارطة طريق للعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.







