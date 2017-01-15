تنسيق الأزهر: ٣٧ ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية

أوضح مدير تنسيق الأزهر، الدكتور محمد فرج، أن عدد الطلاب الذين سجلوا في المرحلة الثانية للالتحاق بجامعات الأزهر منذ الخميس الماضي ٥ سبتمبر، وصل إلى ٣٧٠٠٠ طالب وطالبة.

وصرح فرج، إن إجمالي الدورين حتى الآن ٩٠٠٠٠ طالب وطالبة، موضحا أن عدد الطلبة الذين كان لهم حق التسجيل في هذه المرحلة ٦٣٠٩٢ طالب وطالبة.

وأشار إلى أن عدد الطلبة الناجحين في الدور الثاني ٥٢٤٨٦ طالبة وطالبة، وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول ١٠٦٠٦ طالبة وطالبة.



