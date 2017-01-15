شكري يؤكد موقف مصر الثابت من دعم استقرار دول الخليج

أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الخميس، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، وذلك لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المoتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

