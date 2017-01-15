نشرة الظهيرة من أخبار مصر

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بالفيديو..السيسي يصل القصر الجمهوري بمينسك للقاء نظيره البيلاروسي بدء القمة المصرية البيلاروسية لبحث العلاقات المتنامية بين البلدين لوكاشينكو: إمكانات واعدة للانطلاق لافاق جديدة من علاقات التعاون مع مصر
بالفيديو..السيسي يصل القصر الجمهوري بمينسك للقاء نظيره البيلاروسي
بدء القمة المصرية البيلاروسية لبحث العلاقات المتنامية بين البلدين
لوكاشينكو: إمكانات واعدة للانطلاق لافاق جديدة من علاقات التعاون مع مصر
بالفيديو..السيسي ولوكاشينكو يوقعان إعلاناً مشتركاً بين مصر وبيلاروسيا بالفيديو.. السيسي: العلاقات القوية مع بيلاروسيا تعكس مستوى التعاون بالفيديو..لوكاشينكو: مصر شهدت تقدما كبيرا بالمجالين السياسي والاقتصادي القاهرة ومينسك يتفقان على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم ببيلاروسيا
بالفيديو..السيسي ولوكاشينكو يوقعان إعلاناً مشتركاً بين مصر وبيلاروسيا
بالفيديو.. السيسي: العلاقات القوية مع بيلاروسيا تعكس مستوى التعاون
بالفيديو..لوكاشينكو: مصر شهدت تقدما كبيرا بالمجالين السياسي والاقتصادي
القاهرة ومينسك يتفقان على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم ببيلاروسيا
رئيس الوزراء يلتقى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيدرا باور للكهرباء
عبدالعال يلتقي رئيس المجلس الوطني الصيني
الداخلية تبدأ تعميم الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية
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لجنة لمتابعة صرف تعويضات المصريين بالكويت المتضريين من إلغاء تذاكرهم
النقل تعلن دراسة تطبيق نظام الحافلة السريعة التردد بالتعاون مع السويد
تشريعية النواب توافق على اتفاقيتين مع التعاون الدولى والمؤتمر الاسلامى
الرقابة المالية تمنح أربع شركات الموافقة على مزاولة الشورت سيلنج
تراجع جماعى بمؤشرات البورصة بمستهل جلسة بداية الأسبوع
نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى ومقترحات "التحصيل الإلكترونى"
الذهب يرتفع مع تعثر الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي
النفط ينخفض لليوم الثاني بسبب مخاوف النمو الاقتصادي
"التمثيل التجاري": 1.7 مليار دولار قيمة صادرات مصر إلى الهند خلال 2018
"القوى الوطنية" تؤكد دعمها لإستقرار ليبيا وتقدر جهود مصر
الجيش السوري يحبط هجوماً على نقاط عسكرية بريف "حماة"
المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية تنتمي لـ "داعش"
مستوطنون يقتحمون مبنى أثريا في بلدة السموع بالخليل
القبض على ميشيل بلاتيني في تحقيقات "فساد مونديال قطر"
مصر والسنغال والجزائر والمغرب الأقرب لبلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا
المنتخب الموريتاني يسعى لترك بصمة جيدة في نهائيات أمم أفريقيا
رئيس بعثة منتخب غينيا يشيد باستعدادات مصر لأستضافة أمم أفريقيا
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