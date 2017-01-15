نشرة المساء من أخبار مصر

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الرئيس السيسى يشيد بالزخم المتنامى في
العلاقات بين مصر وغينيا
بالفيديو.السيسي يستقبل كريستالينا جورجيفا
الرئيس التنفيذي للبنك الدولي
السيسى يؤكد اهتمامه بالتشاور مع مؤسسات
التمويل الدولية
مصر وغينيا توقعان عددا من الاتفاقيات بختام
أعمال اللجنة المشتركة
الرقابة الإدارية تحقق عائدا للدولة بقيمة
6.5 مليار جنيه
مدبولي: الحكومة تعمل على تسريع وتبسيط
إجراءات الإفراج الجمركي
"المالية": مصر تستهدف معدل نمو 7 % العامين القادمين
البورصة تتراجع.. ورأسمالها السوقي يخسر 4.1 مليار جنيه
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للناشئين
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للمشاركة ببطولة العالم
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