مرصد الكهرباء: 14 ألفا و950 ميجاوات فائضا متوقعا في الانتاج

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تسجيل فائضا الإنتاج في الانتاج بواقع 14 ألفا و950 ميجاوات اليوم الأحد.



ورجح أن يبلغ الحمل الأقصى 30 ألفا و800 ميجاوات مقابل 29 ألفا و400 أمس مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و700 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأحد باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و35 دقيقة بعد الظهر وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015 ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.



