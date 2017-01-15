البرلمان يبدأ التصويت بالاسم على تمديد العمل بقانون الطعن أمام النقض

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، التصويت نداءا بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.



وكان عبد العال قد انتقد فى جلسة سابقة تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون إلى البرلمان حيث إنه يترتب عليه موافقة ثلثي الأعضاء نداءا بالاسم لتمريره لأنه سيطبق بأثر رجعى.



