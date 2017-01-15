غدا.. اختتام الجسر الجوي لعودة الحجاح

يستقبل مطار القاهرة الدولي غدا الثلاثاء أخر رحلات "مصر للطيران" لعودة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، بينما يشهد بعد غدا الأربعاء وصول اخر رحلاتها الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة.



وتسير الشركة الوطنية غدا الثلاثاء 5 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطارى القاهرة وبرج العرب لنقل 800 حاجا، بواقع رحلة واحدة من جدة و 4 رحلات من المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة التنازلات والعلاقات، وشمال وجنوب سيناء وبواقي قرعة وبعثات وزارات، بخلاف رحلات العمل.

