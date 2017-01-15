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الرئيس السيسي يلتقي في "برلين" رئيس البرلمان الألماني

الرئيس السيسي يلتقي في "برلين" رئيس البرلمان الألماني

الرئيس السيسي يلتقي في "برلين" رئيس البرلمان الألماني

تاريخ النشر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين بزيارة لمقر البرلمان الألماني "البوندستاج " بالعاصمة "برلين " .

والتقي الرئيس السيسي - خلال الزيارة - رئيس البرلمان ، فولفجانج شويبله .


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