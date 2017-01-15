الرئيس السيسي يلتقي في "برلين" رئيس البرلمان الألماني

تاريخ النشر
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين بزيارة لمقر البرلمان الألماني "البوندستاج " بالعاصمة "برلين " .
والتقي الرئيس السيسي - خلال الزيارة - رئيس البرلمان ، فولفجانج شويبله .
تاريخ النشر
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين بزيارة لمقر البرلمان الألماني "البوندستاج " بالعاصمة "برلين " .
والتقي الرئيس السيسي - خلال الزيارة - رئيس البرلمان ، فولفجانج شويبله .
الجماهير تقتحم ملعب مواجهة مصر وجزر القمر بعد نهاية المباراة
بالصور .. وزيرة السياحة البلغارية تزور الأهرامات ومجمع الأديان
بدء فعاليات الدورة العاشرة لملتقى تحول الطاقة في برلين 25 نوفمبر
"بن فليس": الرئيس القادم ينبغي أن يكون جامعا لكل الجزائريين
بوجدانوف: الاتصالات جارية مع مصر استعدادا لزيارة بوتين العام المقبل
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير