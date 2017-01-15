بالصور .. الزراعة تعقد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المؤتمر الوطني الأول، لدعم صغار المزارعين، اليوم الاحد، ويستمر يومًا واحدًا، تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية".





بحضورعدد كبير من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعي وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى محافظي الأقاليم السبعة المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".





وأصدر المؤتمر التوصيات التالية:



1-التوسع في استخدام التكنولوجيا في جميع مراحل المنظومة الزراعية لتطوير المنتج الزراعى ورفع قيمته السوقية.

2-الاهتمام بتدريب صغار المزارعين وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة سواء في مرحلة الزراعة والرعاية والحصاد أوما بعده لزيادة المحصول وتقليل الفاقد.



