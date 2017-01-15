اليوم...طقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.







وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة 23 33 ، شبين الكوم 23 33 ، طنطا 22 33 ، دمنهور 22 30 ، الإسكندرية 22 28 ، بلطيم 22 29 ، مطروح 20 28 ، السلوم 21 30 ، سيوة 24 37 ، بورسعيد 23 28 ، دمياط 23 27 ، الزقازيق 23 33 ، الإسماعيلية 22 33 السويس 22 33 ، العريش 20 28 ، رفح 21 28 .



