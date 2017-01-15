كثافات مرورية متحركة بالاوتوستراد والطريق الدائرى

شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، كما شهد محور الأوتوستراد القادم من القلعة والدويقة والمتجه للمعادى وصقر قريش كثافات مرورية مرتفعة فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بالطريق الدائري للمتجه من مؤسسة الزكاه الي نفق السلام، ومحور حازم حسن شهد كثافات مرتفعة اتجاه وصلة المريوطية، وبصلاح سالم بالاتجاهين و بخاصه منطقة نفق العروبة، وكوبري اكتوبر شهد كثافات متحركة بالاتجاهين بمنطقة الوصلة المعلق و شارع رمسيس.

كما شهدت معظم محاورالقاهرة والجيزة اليوم الأثنين كثافات مرورية متحركة، والشوارع المحيطة بوسط البلد وبطريق السويس العين السخنة وبفضل محور النصر كبديل جيد.

وتباطأت الحركة اعلى كوبرى عباس وشارع النيل وكوبرى الجامعة و15 مايو، وبمخرج نفق المرغنى وزهراء المعادى وطريق الاوتوستراد القادم من حلوان للمعادى، وللمتجه إلى القاهرة شهد ظهور كثافات مرتفعة.

وشهدت منطقة الكورنيش ومحيط ماسبيرو وللمتجة للمعادى ظهور كثافات ومحور الثورة أمام المتجه لطريق السويس الصحراوى ومصر الجديدة، ويفضل التوجه لمحور المشير طنطاوى كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية.



