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الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة المعاشات

الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة المعاشات

الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة المعاشات

تاريخ النشر

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من يوليو 2019 للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الأتية:

أولا : القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية .

ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ثالثا : قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

رابعا : قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج.

خامسا : القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

سادسا : قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.


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