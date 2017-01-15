اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كثافات مرورية مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

تاريخ النشر

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، ظهور كثافات مرورية متحركة بسبب زيادة الاحمال، وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق ، للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع،و للقادم من المعادى لمناطق الجيزة،فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى بسبب حادث تصادم ، وكوبرى أكتوبر شهد كثافات ممن الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، و للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر .

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى،و بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى .

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، و أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وعززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، من انتشار الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول ،و بمحيط تحويلات مرورية ومحور جوزيف تيتو لمنع الزحام، أثناء أعمال تجرى لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور،  مع تكثيف نشر الخدمات على الطرق.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content