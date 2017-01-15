كثافات مرورية مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، ظهور كثافات مرورية متحركة بسبب زيادة الاحمال، وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق ، للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع،و للقادم من المعادى لمناطق الجيزة،فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.





وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى بسبب حادث تصادم ، وكوبرى أكتوبر شهد كثافات ممن الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، و للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر .





وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى،و بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى .





وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، و أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .





وعززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة ، من انتشار الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول ،و بمحيط تحويلات مرورية ومحور جوزيف تيتو لمنع الزحام، أثناء أعمال تجرى لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، مع تكثيف نشر الخدمات على الطرق.



