الرئيس الإريتري يغادر القاهرة في ختام زيارة رسمية لمصر

غادر الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، القاهرة صباح اليوم الاحد، بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يوما واحدا استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.







تناولت محادثات القمة بين الرئيسين ، التي عقدت أمس السبت بقصر الاتحادية، سبل ترسيخ التعاون الاستراتيجى بين البلدين فى شتى المجالات وإرساء شراكة مستدامة على المستوى الثنائي لتطوير مشروعات التعاون بين الجانبين فى مختلف القطاعات وتكثيف برامج الدعم الفنى المقدمة للجانب الإريترى من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.





كما تناولت المحادثات التنسيق إزاء قضايا المنطقة والقارة لإفريقية خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقى والسودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.







