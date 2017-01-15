مصر والنمسا تتفقان على انشاء مركز صيانة لخطوط السكة الحديد

بحثت مصر والنمسا توريد عدد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتي من المخطط توريدها في ديسمبر 2020 وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو 2020.







كما بحثت الجانبان انشاء مركز صيانة من قبل شركة "بلاسر" في مصر داخل ورش هيئة السكك الحديدية لعمل العمرات والصيانة الدورية لماكينات بلاسر الموجودة بالهيئة وعمل الصيانات الدورية للماكينات التي تم التعاقد عليها بعد توريدها وفقا لجداول الصيانة مع نقل التكنولوجيا للعمالة المصرية وكذلك عمل عقود خاصة بقطع الغيار اللازمة للماكينات كما تم مناقشة توريد عدد من الماكينات الجديدة لصالح هيئة السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والامان بالخطوط المختلفة





كما تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال 24 ساعة بين مسئولي هيئة السكك الحديدية والشركة النمساوية لتحديد أولويات الهيئة من حيث أعمال الصيانة وقطع الغيار وعدد الماكينات القديمة التي سيتم التعاقد بين الطرفين على عمل العمرات والصيانة اللازمة لها وعدد الماكينات الجديدة التي تحتاجها الهيئة وفقا لمتطلبات منظومة الامن والسلامة بالهيئة وكل ما يتعلق بمركز الصيانة الذي سيتم انشاؤه.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير مع دكتور/ جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية.



