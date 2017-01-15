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النقض تؤيد السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في أحداث مسجد الفتح

النقض تؤيد السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في أحداث مسجد الفتح

النقض تؤيد السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في أحداث مسجد الفتح

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قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين بقضية أحداث مسجد الفتح، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بمعاقبتهم بمدد تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد. 

كانت محكمة الجنايات قد قضت بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة وبالسجن المشدد 10 سنوات والمشدد 5 سنوات على 315 متهما حضوريا في القضية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية تهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013. كما أسندت إلى المتهمين تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر. 


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