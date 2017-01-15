السيسي يشارك في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي بقمة العشرين باليابان

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات، وكذلك جلسة عمل حول الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو الموضوع الذي توليه مصر أهمية كبري في ظل الجهود التي تقوم بها فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية وذلك فى اطار مشاركته بقمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وقد انطلقت قمة مجموعة العشرين، لمدة يومين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناقش القمة قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الرقمي والنمو الشامل والمستدام ومشروعات البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، كما تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

كما يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في قمة العشرين، ويشارك الرئيس في عشاء العمل الرسمي الذي يقيمه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة العشرين.



