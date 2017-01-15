قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور - إناث ) من الحاصلين على الثانوية العامة ( علمى علوم ) أو الأزهرية ( علمى ) خريجى العام الدراسى /2017 2018 2019/2018 وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال.







جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة .





وأشار اللواء طبيب مجدى أمين إلى أن شروط القبول، أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية ( علمي ) عن نسبة 60% وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70% ، وألايقل السن عن 17 عاما ولايزيد عن 21 عاما فى الأول من أكتوبر2019 ، وأن يكون ( الطالب / الطالبة ) مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس ، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة ولم يسبق له / لها الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة كما يشترط ان يجتاز الإختبارات المحددة للقبول ( طبية - نفسية - لياقة بدنية - كشف هيئة - التحاليل الطبية - لغة إنجليزية ) .





كما يشترط موافقة ولي الأمر على الإلتحاق بالقوات المسلحة وألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمتة بالرفت منها ، ويحق للمعهد إستبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية ، ولا يحق للفرد المتقدم الإلتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض .





وأشار مدير إدارة الخدمات الطبية إلى أن مدة الدراسة سنتان دراسيتان للحصول على الدبلوم الصحى ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات الاخرى ، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى ، ويتم إيفاد المتطوع / المتطوعة فى بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص فى أفرع التمريض المختلفة، كما يحصل المتطوع على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .





وأضاف أن أماكن سحب ملفات القبول من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى بمدينه دمنهور بمحافظة البحيرة ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة ، ومن المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال بمنطقه الهايكستب ، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى ( بنطاق المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبى العالمى ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالاسكندرية ( بنطاق مستشفى مصطفى كامل العسكرى ) ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج (بجوار مستشفى سوهاج العسكرى ) يبدأ سحب ملفات القبول من الأماكن السابقة اعتبارا من 2019/7/1 إلى15 /8/ 2019 ، وآخر موعد لتقديم الملفات 2019/8/24 ، على أن يتم تقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة ( لإستلام ملفات الذكور ) والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى ( لإستلام ملفات الإناث ) .







