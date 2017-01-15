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بالفيديو..الداخلية توفر الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

استمرارا لمبادرة "كلنا واحد"

بالفيديو..الداخلية توفر الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

بالفيديو..الداخلية توفر الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

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واصلت وزارة الداخلية المشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تزامنا مع إطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية انطلاقا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

وعقدت وزارة الداخلية عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزي المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى - أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة - معارض - شوادر) تصل إلى 276 منفذا "ثابت - متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

ولاقت المبادرة إقبالا واستحسانا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنة بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

في السياق ذاته، تواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

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