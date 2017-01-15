بدء الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد بمشاركة السيسي

بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يعقد على مدار يومين، بهدف نقل الخبرات المصرية وتجاربها في مجال مكافحة الفساد الى الدول الأفريقية المشاركة في المنتدى.







ومن المقرر ان تشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة للرئيس السيسى وعرض فيلم وثائقى بعنوان «إفريقيا على طريق التنمية» وكلمة الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و كلمات رئيس المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد «تشاد»، ورئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد فى إفريقيا ، والوزيرة المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون، ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالكويت .





وتستضيف مصر فعاليات المنتدى، بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية، ضيوف شرف هي: السعودية والإمارات والكويت والأردن، بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى





ويشارك فى المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع فى الدول الإفريقية، بحضور أكثر من 200 مسئول إفريقى رفيع المستوى.







