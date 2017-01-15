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اليوم..طقس حار رطب والعظمى بالقاهرة 36

اليوم..طقس حار رطب والعظمى بالقاهرة 36

اليوم..طقس حار رطب والعظمى بالقاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 25 36 ، شبين الكوم 25 35 ، طنطا 24 35 ، دمنهور 24 34 ، الإسكندرية 22 32 ، بلطيم 23 31 ، مطروح 23 31 ، السلوم 21 31 ، سيوة 24 36 ، بورسعيد 24 31 ، دمياط 24 31 ، الزقازيق 24 36 ، الإسماعيلية 21 36 ، السويس 23 36 ، العريش 22 32 ، رفح 22 32 .


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