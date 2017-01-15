مفتي الجمهورية يدين التفجيرات الإرهابية بتونس

أدان مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام، بأشد العبارات، التفجيرات الانتحارية التي شهدتها تونس اليوم /الخميس/؛ مما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى .

وأكد مفتي الجمهورية - في بيان اليوم - رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مشددا على تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذاءها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا المفتي، المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لدولة تونس الشقيقة (قيادة وحكومة وشعبا) ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



