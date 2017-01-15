الحكومة توافق على تعاقد لتوريد وجبات مدرسية

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جرام للعام الدراسي 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018 - 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة





