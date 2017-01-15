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الحكومة توافق على تعاقد لتوريد وجبات مدرسية

الحكومة توافق على تعاقد لتوريد وجبات مدرسية

الحكومة توافق على تعاقد لتوريد وجبات مدرسية

تاريخ النشر

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جرام للعام الدراسي 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018 - 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة


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