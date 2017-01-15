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بالفيديو.. الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات

بالفيديو.. الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات

بالفيديو.. الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

وقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.


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