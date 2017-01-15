السيسي:حريصون على الاستمرار في تقديم مختلف أنواع الدعم لجنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلاً عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم/الثلاثاء توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن جلواك سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير، تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية.

وأضاف متحدث الرئاسة أن مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان استعرض - خلال اللقاء - آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيداً بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع في المنطقة وجنوب السودان، والتى تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوي الإقليمي، وكذلك رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأشار بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي طلب - من جانبه - نقل تحياته للرئيس سلفا كير، مؤكداً أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، كما أكد الرئيس أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان؛ بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل".

