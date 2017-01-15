كثافات مرورية بكوبرى اكتوبر ومحور الشهيد

ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور الشهيد، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من مدينة نصر اتجاه التجمع والقاهرة الجديدة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.







وشهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الخميس خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال فيما شهد أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم ظهور كثافات مرورية ، وأعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم.





وشهد كوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران .





وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.





وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.



