الهجرة تشارك في المنتدى الثاني للصداقة اليونانية المصرية بالإسكندرية

انطلقت في مدينة الإسكندرية، اليوم الأحد، الفعالية الرئيسية للمنتدى الثاني للصداقة اليونانية المصرية الذي ينعقد تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ويستمر حتى 23 نوفمبر الجاري بتنظيم من المركز التربوي والثقافي للجالية المصرية المقيمة في اليونان بالتعاون مع جمعية (بطليموس اليونانية) و(الجمعية العلمية اليونانية).

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن المنتدى يأتي امتدادا لسلسلة الفعاليات التي يتم تنظيمها بين الجانب المصري واليوناني والقبرصي في ضوء مبادرة إحياء الجذور (نوستوس) التي أطلقت في أبريل 2018، بين الجاليات الثلاث المصرية واليونانية والقبرصية وبتشريف من رؤساء الثلاث دول، والتي تلاها نسختان في لندن وفي أستراليا بين جاليات الثلاث دول أيضا والشباب المقيمين بها .. مشيرة إلى مشاركة أكثر من 250 شخصا من اليونانيين في مصر وأكثر من 120 من اليونانيين القادمين من خارج مصر.

وأفادت بأن المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية، وقيم الصداقة، وإبراز التاريخ المشترك والعلاقات المميزة الاستثنائية التي تربط الشعبين .. مشيدة بالإرث الثقافي المشترك والتاريخ العظيم الذي يجمع البلدين.



