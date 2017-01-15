اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

مد أجل الحكم على امام فؤاد من حركة 6 أبريل لـ30 يوليو

مد أجل الحكم على امام فؤاد من حركة 6 أبريل لـ30 يوليو

مد أجل الحكم على امام فؤاد من حركة 6 أبريل لـ30 يوليو

تاريخ النشر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، مد أجل الحكم على المتهم أمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر، لجلسة 30 يوليو المقبل.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المتهم القى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة اجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content