مد أجل الحكم على امام فؤاد من حركة 6 أبريل لـ30 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، مد أجل الحكم على المتهم أمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر، لجلسة 30 يوليو المقبل.



صدر القرار بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المتهم القى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة اجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.