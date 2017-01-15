نشرة المساء من أخبار مصر

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رسالة خطية الى الرئيس السيسى من رئيس "نيكاراجوا" يتسلمها شكرى
"الهجرة" تتابع تطورات قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية
وزارة الخارجية تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي لدى مصر
"الري": إزالة 26 حالة تعد على نهر النيل في ثلاث محافظات اليوم
انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم من 14 إلى 17 ديسمبر بشرم الشيخ
وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشارى
عودة 281 مصريا من ليبيا ووصول 157 شاحنة عبر منفذ السلوم
غدا.. اختتام الجسر الجوي لعودة الحجاح
مصر تؤكد دعمها للمجلس العربي للاختصاصات الصحية
المفتي يبحث مع سفير أفغانستان بالقاهرة
تعزيز التعاون الديني
الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في حجة
الدفاع العراقية: تدمير مقر لداعش بديالي غربي البلاد
الطراونة: التوسع الاستيطاني في فلسطين يدل
على هوية إجرامية للمحتل
مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري بولاية
"قندوز" الأفغانية
التحالف: لم نكن على علم بوجود سجناء في
الموقع المستهدف الأحد
رئيس الوزراء السوداني يوجه باستئناف
الدراسة في كافة الولايات
"روسيا":
الضربات الجوية الأمريكية في إدلب عرضت الالتزام بالهدنة للخطر
أبو الغيط يزور بغداد لدعم جهود الحكومة في
استعادة الاستقرار
مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي
وتيسير الإجراءات
المؤسسات المحلية تدعم بورصة
مصر..والثلاثيني يتجاوز 15100 نقطة
توقيع بروتوكول لفض التشابكات المالية بين
الكهرباء والمالية قريبا
أبوالغيط لأبطال العالم في كرة اليد: شرفتم
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أتلانتا الإيطالي يتعاقد رسميا مع المدافع
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