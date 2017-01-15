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نشرة الظهيرة من أخبار مصر

نشرة الظهيرة من أخبار مصر

نشرة الظهيرة من أخبار مصر

تاريخ النشر

مدبولى يتابع الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

بناء الدول..موضوع المؤتمر الدولي الثلاثين لـ"مجلس الشئون الإسلامية"

اليوم..انطلاق قافلة دعوية لعلماء الأزهر والأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف

"النقل" تتابع آخر مستجدات تفعيل جهاز تنظيم النقل البري

التعليم العالي تتلقى تقريراً عن منح إيطالية للحصول على الدكتوراه

مصر وروسيا يترأسان جلسة للسفراء الأفارقة بالقاهرة

السبت..انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34

"الإنتاج الحربي" توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنتاج السيارات

تراجع أسعار الذهب عالميا مع انحسار الطلب على الملاذ الآمن

نوفمبر..انطلاق المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية"بيزنكس 2019

قمة الأعمال الصينية العربية تؤكد اهمية مبادرة الحزام والطريق

المحكمة العليا في لندن ترفض طعنا على قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان

إصابة امرأتين في حادث طعن بمدرسة في مارسيليا الفرنسية

قتيلان و15 مصابا حصيلة ضحايا هجوم طالبان على ولاية "فرح" الأفغانية

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح الصيف المقبل

تصفيات مونديال 2022.. جامبيا يلتقى أنجولا.. وجزر القمر يواجه توجو


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