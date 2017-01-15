شيخ الأزهر يهنئ السيسي بالعام الهجرى الجديد

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربي والإسلامي، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر - بهذه المناسبة الطيبة - المسلمين في العالم كله إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة، معربا عن أمله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها، وأن ينعم على مصر بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.