60 منحة لطلبة الدكتوراه من المعهد الهندى للتكنولوجيا

تلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من المعهد الهندى للتكنولوجيا ببومباى ودلهى IIT.

وأشار التقرير إلى تقديم المعهد الهندى للتكنولوجيا ببومباى ودلهى IIT بالهند عدداً من المنح الدراسية، وتوفير فرص التحاق طلاب مصريين للابتعاث بالهند وذلك من خلال إعطاء فرصة لقبول 60 طالب دكتوراه من مصر فى المجالات المختلفة سنوياً مع إمكانية زيادة العدد طبقاً للقواعد المعمول بها .

كما أفاد التقرير توافر فرص لالتحاق دارسين مصريين ببرنامج درجة الدكتوراه فى ITT Bombay والتى قد تصل إلى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما أقرب، يلتزم خلالها الحاصل على المنحة بالقيام بالمساعدة فى التدريس أو البحث بما يسند إليه لمدة 8 ساعات عمل أسبوعياً.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:www.iitb.ac.in

وتطرق التقرير إلى تقديم معهد الهندى للتكنولوجيا دلهى IIT- Delhi فرصة لقبول 100 طالب دكتوراه من مصر فى المجالات المختلفة به وتكون المصاريف الدراسية للطالب المصرى مثل الطالب الهندى.

وأكد التقرير إمكانية التحاق دارسين مصريين ببرامج درجه الدكتوراه International PhD Fellowship Programme IPFP & Research Scholar.

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه البرامج.



