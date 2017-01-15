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السبت.. بدء التنسيق الإلكتروني للدور الثاني للثانوية العامة

السبت.. بدء التنسيق الإلكتروني للدور الثاني للثانوية العامة

السبت.. بدء التنسيق الإلكتروني للدور الثاني للثانوية العامة

تاريخ النشر

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019؛ لتسجيل رغباتهم في الفترة اعتبارا من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الخميس، أن إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة .

يأتي ذلك بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة - الدور الثاني لعام 2018- 2019.


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