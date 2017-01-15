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فيديو.. السيسي: قمة برلين تمثل اهمية قصوي لقاطرة الاستثمار في افريقيا

فيديو.. السيسي: قمة برلين تمثل اهمية قصوي لقاطرة الاستثمار في افريقيا

فيديو.. السيسي: قمة برلين تمثل اهمية قصوي لقاطرة الاستثمار في افريقيا

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان القمة غير الرسمية للاستثمار في افريقيا المنعقدة في برلين تمثل اهمية قصوي لقاطرة الاستثمار في افريقيا.

واشار الرئيس السيسي في كلمته اليوم/الثلاثاء ان هذا الاجتماع يعزز التعاون بين المانيا والقارة الافريقية على نحو غير مسبوق وانه يسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة في ظل تزايد الحمائية

وتابع"على المجتمع الدولي مساعدة القارة على محاربة الفقر وتحدياتها المختلفة وان القارة اصبحت واحدة من اسرع المناطق نموا واكثرها جذبا للاستثمار الاجنبي المباشر"

واضاف الرئيس في ختام كلمته ان مشروعات الربط الاقليمي ستؤهل القارة لتكون شريكة في دفع النمو الاقتصادي العالمي


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