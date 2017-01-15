عبد العال: حريصون على وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن البرلمان يحرص على وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نظرا للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.





وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن مجلس النواب حفظ الكثير من طلبات الاستجواب لأعضاء الحكومة حرصا على الاستقرار في الفترة الحالية، إلا أن هناك أطراف في الحكومة تسعي إلى إفساد العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتروج لأن رئيس مجلس النواب يحرض على تقديم استجوابات لأعضاء الحكومة.





وتابع "أعلنت مرارًا أننا فى فترة انتقالية، وعلى حسب ماتعلمت وماتنص عليه التقاليد البرلمانية فى دول العالم، لابد أن يكون هناك تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعلنت ذلك دائمًا وأبدا وأعليت من شأن هذا التعاون".

وأضاف "كثير من الاستجوابات حاولنا بقدر الإمكان بالمناقشة مع الأعضاء وأحيانا دراسة ماتحتويه الاستجوابات من أوراق، وانتهينا إلى حفظها، وهناك استجواب واحد أُدرج على جدول الأعمال لاستيفاءه الشروط الدستورية".





وأشار إلى أن النائبة شيرين فراج، قدمت استجوابًا فى 2017 وتم حفظه، وأخر فى 2018 وتم حفظه، لكن الاستجواب الأخير الذى قدمته النائبة مستنداته دامغة "إلا أن البعض حاول أن يروج أن رئيس المجلس أوحى للنائبة لتقديم الاستجواب".





ومنح عبد العال الكلمة للنائبة شيرين فراج والتى شددت على أنها تحترم وتثق فى رئيس المجلس، وإنها مصرة على الاستجواب المقدم منها لوزيرة البيئة ، وقالت: إننى مصرة على الاستجواب، وأرى أن هناك فساد كبير فى هذا المجال ونحن فى حاجة لتعديل المسار، ولا يسير إلى الأن فى الاتجاه الصحيح والرئيس السيسي أيضا لفت لذلك، وبعلمى وخبرتى تقدمت ب 4 استجوبات رفضت .. الاستجواب هو حق مكفول لى كنائبة وأن الحكومة تأتى هى وهى من تدافع وتجاوب أو تكشف أمورا أخرى فى الاستجواب".





واختتم كلمته "اعتقد أنه إيضاح كان لابد منه أمام القاعة، واعتقد وأنا اثق فى ذكائكم لكل عضو ان يتقدم باستجواب لرئيس وهناك البعض فى داخل الحكومة يريد الاساءة العلاقة الطيبة والحميدة بين المجلس والحكومة".



