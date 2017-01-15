السيسي يستقبل رئيس جمهورية غانا بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نانا أكوفو أودو Nana Akufo-Addo رئيس جمهورية غانا بقصر الاتحادية.





وأكد السيسي خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا مشيدا بمجمل العلاقات بين البلدين. كما أشار الرئيس السيسي الى أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وغانا .





وأكد الرئيس السيسي حرص مصر خلال رئاستها الاتحاد الافريقي على تحقيق أهداف القارة الاستراتيجية.













من جانبه أكد رئيس غانا تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر .واشاد أودو بدورها المحورى على الساحة الافريقية.



