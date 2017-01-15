بالصور..مصر للطيران تضع شعار أمم أفريقيا علي طائراتها

قامت شركة مصرللطيران بوضع شعار بطولة كأس الأمم الافريقية مصر 2019 علي طائراتها وذلك احتفالا بتظيم مصر للبطولة.





يأتى ذلك في اطار حملة شركة مصر للطيران التسويقية والدعائية التي بدأتها كونها الناقل الرسمي للبطولة.





جدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.





يلعب في البطولة 24 منتخبا مقسمة على ست مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث.



























