كثافات مرورية متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق فى منطقة المقطم لحادث تصادم سيارتين ، مما أدى إلى توقف حركة المرور ونتج عنها إصابة شخص، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث

وتباطئت الحركة بمحور الثورة للمتجه من الثورة، حتى التجمع و طريق السويس ويفضل التوجه لمحور المشير طنطاوى كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية ، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات وسحب الكثافات .

وشهدت معظم محاور القاهرة شهدت صباح اليوم الثلاثاء كثافات مروربة متوسطة وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية فيما شهد محور النصر كثافات ،وأعلى محور كورنيش النيل،وكوبرى أكتوبر اعلى محور رمسيس لاعطال السيارات كثافات مرورية متحركة الاتجاهين أمام المتجه من مدينة نصر اتجاه رمسيس والعكس، وينصح التوجه لنفق الأزهر .

وشهد محور النصر فى مدينة نصر كثافات لحادث مرورى مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من ميدان هشام بركات حتى المنصة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتباطأت الحركة بدائرى المعادى للقادم من المنيب ومتجة للاوتوستراد ومناطق التجمع الخامس و محور صلاح سالم،وبمخرج نفق المرغنى، وأعلى محور الاوتوستراد ،وشهد كوبرى 15 مايو كثافات أمام المتجه من الجيزة حتى القاهرة،وأعلى كوبرى عباس أمام المتجه من الجيزة .

وشهد شارع النيل بالكورنيش المتجه من المعادى وأمام ماسبيرو ووزارة الخارجية، وبمحور كورنيش النيل أمام القادم من المعادى من مطلع الملك الصالح وأثر النبى حتى بداية قصر العينى و أمام معهد الأورام بالكورنيش.



