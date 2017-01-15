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الفيزياء بدون شكاوى فى امتحانات الثانوية الأزهرية

الفيزياء بدون شكاوى فى امتحانات الثانوية الأزهرية

الفيزياء بدون شكاوى فى امتحانات الثانوية الأزهرية

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سادت  حالة من الهدوء في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، خلال اليوم الخامس من امتحانات القسم العلمي، في مادة الفيزياء، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ولم ترصد أي مخالفات.

وشهدت لجنتان حالتين إغماء وتم نقلهما للمستشفى، حيث حرص المسؤولون عن اللجنتين متابعة حالتهما والاطمئنان عليهما، وبعد المتابعة تبين أن التعب كان للإرهاق والإجهاد وليس لصعوبة في الامتحان،  وتم تحرير محضر بالواقعتين.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.


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