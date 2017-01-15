"الهاملي": إنهاء كافة مشاكل العمالة المصرية بالإمارات

اكد ناصر بن ثان الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة ، مبديا استعداده لأنهاء كافة المشاكل التي تتعلق بهذه العمالة ، مشيرا إلي أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلي 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات.





وأوضح أن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدي صاحب العمل، معيبا علي العامل تسليمه جوازه ، طالبا من العمالة الوافدة الاطلاع علي عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول علي نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعا علي كافة الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكافة شروط التعاقد .





جاء ذلك خلال لقاء ناصر بن ثان الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة ،بوزير القوى العاملة محمد سعفان، علي هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف حتي 21 يونيو الجاري، لبحث كافة القضايا المشتركة بين البلدين التى تخص العمل والعمال، خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة فى الإمارات.





وشدد الوزير ضرورة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الوزارتين حتي يتمكنا من الانتقال للعمل بأساليب الحوكمة الكاملة لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.





أكد الوزيران قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين علي المستوي الشعبي والحكومي وقيادة مصر والإمارات.