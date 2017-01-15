اهم احداث اليوم الثلاثاء 18 يونيو









في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا عقد الرئيس السيسي اليوم مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، تناولت تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات كالتصنيع العسكري والصناعات الثقيلة التي تتمتع فيها بيلاروسيا بمزايا كبيرة، والصناعات الدوائية، والزراعة والإنتاج الغذائي والحيواني، والسياحة والثقافة، علاوةً على تبادل الخبرات في المجال الأكاديمي والبحثي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين بيلاروسيا والقارة الأفريقية في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.





السيسي يعقد مباحثات على مستوى القمة مع رئيس بيلاروسيا





كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، والرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، الإعلان المشترك لرئيس جمهورية مصر العربية ورئيس جمهورية بيلاروسيا.





كما شهد شهد الرئيسان توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وبيلاروسيا، حيث وقع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار ونظيره البيلاروسي وزير التجارة ومكافحة الاحتكار فلاديمير كالتوفتش, البرنامج الشامل لخارطة الطريق لتنمية التعاون بين مصر وبيلاروسيا للعامين 2019 و2020, ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك.





وقد اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ان العلاقات القوية بين مصر وبيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين.



بالفيديو.. السيسي: العلاقات القوية مع بيلاروسيا تعكس مستوى التعاون







من جانبه اكد رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن مصر شهدت تقدما كبيرا في المجالين السياسي والاقتصادي، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

بالفيديو..لوكاشينكو: مصر شهدت تقدما كبيرا بالمجالين السياسي والاقتصادي





كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان البيلاروسي فلاديمير ميسنيكوفيتش رئيس مجلس النواب, وهو المجلس الأدنى من البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية للدولة.





السيسي يلتقي رئيسي غرفتي البرلمان البيلاروسي لبحث تعزيز العلاقات





وكان الرئيس عبدالفتاح السيس قد شارك اليوم رئيس بيلاروسيا اليكسندر لوكاشينكو في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك.





الرئيس السيسي يشارك نظيره البيلاروسي زرع شجرة صداقة بمينسك







كان الرئيس السيسى قد وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى القصر الجمهوري بمينسك للقاء الرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، الذي كان في استقباله للترحيب به.

بالفيديو..السيسي يصل القصر الجمهوري بمينسك للقاء نظيره البيلاروسي

عسكريا ... إلتقى الفريق محمد فريد , رئيس أركان حرب القوات المسلحة , الفريق أول كوجي يامازاكي , رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والوفد المرافق له - الذي يزور مصر حاليا - في زيارة تستغرق عده أيام حيث تناول اللقاء , استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك , وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي





رئيس الأركان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع اليابان







ومن انبائنا المحلية ايضا ... بدأت وزارة الداخلية بتعميم الملصق الإلكترونى لكافة المركبات على مستوى الجمهورية وذلك في إطار سعى الوزارة لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.





الداخلية تبدأ تعميم الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية





عربيا ... وجهت القوى الوطنية الليبية - في البيان الختامي للقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات والذي عقد بالقاهرة — تحية إجلال وتقدير لمصر ولشعبها وإلى قيادتها الرشيدة الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي على الدعم السياسي الذي قدمته وتقدمه للشعب الليبي في سبيل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.





"القوى الوطنية" تؤكد دعمها لإستقرار ليبيا وتقدر جهود مصر

اقتصاديا ... أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن معدل النمو بلغ 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018 - 2019 ، لافتة الى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات والذي بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017 - 2018 .





التخطيط: 5.6% معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي

رياضيا .. ألقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية.





القبض على ميشيل بلاتيني في تحقيقات "فساد مونديال قطر"







وحول انباء كأس الامم الافريقية ... تواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التي تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية, استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن استنفار كافة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات البطولة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير.

الداخلية تواصل تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية







وفى ذات الاطار ... أطلق الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مسابقة التوقعات لمباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.





موقع الكاف يطلق مسابقة التوقعات لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019





وقد أدى لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المران البدني اليوم/ الثلاثاء بالنادي الصحي داخل فندق الإقامة، وذلك في إطار إستعداداته لمباراة زيمبابوي الإفتتاحية بكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.





المنتخب يؤدي مرانه إستعداداً لزيمبابوي

وحول حفل الافتتاح ... أدت استضافة مصر شعوب القارة السمراء خلال منافسات النسخة 32 من كأس الأمم الافريقية (caf2019) ، ونظرا لزعامة مصر للقارة الافريقية من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية ، الى وجود رغبة كبيرة لدي القيادة السياسية رغبة لنقلها إلي العالمية علي كل المستويات، وتم اختيار ثلاثي غنائي عالمي لتقديم اغنية ( كاف 2019 ) في حفل الافتتاح.





رسميا ...حكيم يغني مع نيجيري وإيفواري في افتتاح كاف 2019





وعن توقعات طقس الغد .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى

القاهرة 24 39

شبين الكوم 23 38

طنطا 23 37

دمنهور 23 35

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 32

مطروح 21 31

السلوم 20 32





لأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 39

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