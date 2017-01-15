المؤشر العالمي للفتوى يدعو للتنسيق بين المؤسسات الدينية والطبية

أكد المؤشر العالمي للفتوى "GFI" - التابع لدار الإفتاء المصرية ،والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - ضرورة التنسيق بين المؤسسات الصحية والدينية لبحث المسائل الطبية بصورة علمية ، وبيان الحكم الشرعي فيها.

كما أكد ضرورة وجود نشرات دورية ،وقسم في مواقع الفتوى الرسمية يكون معنيا بالإرشاد الديني والصحي ،يشرف عليه مجموعة من الخبراء من كلا المؤسستين.

وأوصى المؤشر ،في تقرير اليوم /الإثنين / بإجراء دراسات معمقة لكافة التطورات الطبية المعاصرة دراسة دقيقة،نظرا لعظيم أثرها في إطلاق الحكم الشرعي والفتاوى الصحيحة المؤصلة المتعلقة بذلك،والتنسيق الدوري بين الهيئات الطبية ونظيراتها الدينية،وذلك عبر عقد ورش عمل طبية يشارك فيها الأطباء والمتخصصون في الدراسات الشرعية.

كما دعا المؤشر العالم للفتوى - في سياق تقريره - إلى معرفة العلماء بواقع التطورات الطبية، والدراية الكاملة لمصدري الفتاوى بالقواعد والمعايير التي تبنى عليها المسائل الطبية المرتبطة بالفتاوى،والجديد حولها أولا بأول،ليكون المفتي على بينة من أمره ،وإحاطته بكافة ما يحيط بالفتاوى الطبية ،ودراستها واستيفاء أركانها "المؤصلة " للخروج بالحكم الشرعي الصحيح.

وناشد المواقع الدينية الرسمية بالعمل على تخصيص قسم يعنى بالاستشارات والفتاوى الطبية يعمل على مدار الساعة،ويعرض فتاوى استباقية قبل أن تثير بلبلة في الشأن العام وتكون سببا في إزهاق نفس أو على الأقل معاناتها.

وأوضح مؤشر الفتوى ،أنه توصل إلى مجموعة من النتائج; منها أن الفتاوى الخاصة بالأمور الطبية تمثل نسبة 17% من جملة الفتاوى المنشورة في العالم بعينة الرصد،وأن الفتاوى الطبية في مصر جاءت بنسبة 32% من جملة الفتاوى الصادرة بها،في حين أنها جاءت بنسبة 28% في النطاق العربي،ثم : النطاق الخليجي بنسبة 25%،وأخيرا النطاق الإقليمي والدولي بنسبة 15% من جملة فتاوى كل نطاق.

وحول موضوعات ومجالات الفتاوى الطبية،كشف المؤشر العالمي للفتوى - في تقريره - النقاب عن أن فتاوى المرأة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 40%، وجاءت الفتاوى الطبية العامة في المرتبة الثانية بنسبة 40 % ، وجاءت الفتاوى الخاصة بالطفل في المرتبة الثالثة بنسبة 15%، وأخيرا جاءت الفتاوى الخاصة بالرجل بنسبة 5%.



